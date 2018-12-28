ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порошенко и Епифаний отправятся в тур по Украине

14:47
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Они собираются отправиться в тур по 17 областям страны после получения томоса

Власти Винницкой области получили разнарядку: перевести в непризнанную Православную церковь Украины минимум по три прихода до конца этого года. Об этом заявили в Винницкой епархии канонической УПЦ.

Глава раскольников Епифаний сообщил: он надеется на добровольный переход Печерской и Почаевской лавры в состав созданной киевскими властями церковной структуры.

Инициатор же раскольнического объединения - Пётр Порошенко - не дожидаясь решения об автокефалии, уже запланировал в своём графике совместный с Епифагнием тур по регионам, передает "ТВ Центр". Как пишут украинские СМИ, поедут туда, где у президента есть хоть какие-то шансы набрать голоса на мартовских выборах.

Читайте также:
Новости по теме
Петр Порошенко, епископ новой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Епифаний
Петр Порошенко, епископ новой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Епифаний
Михайловский собор в Киеве
Михайловский собор в Киеве
Верующие на Украине
Верующие на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.