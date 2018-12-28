Порошенко и Епифаний отправятся в тур по Украине

Они собираются отправиться в тур по 17 областям страны после получения томоса

Власти Винницкой области получили разнарядку: перевести в непризнанную Православную церковь Украины минимум по три прихода до конца этого года. Об этом заявили в Винницкой епархии канонической УПЦ.

Глава раскольников Епифаний сообщил: он надеется на добровольный переход Печерской и Почаевской лавры в состав созданной киевскими властями церковной структуры.

Инициатор же раскольнического объединения - Пётр Порошенко - не дожидаясь решения об автокефалии, уже запланировал в своём графике совместный с Епифагнием тур по регионам, передает "ТВ Центр". Как пишут украинские СМИ, поедут туда, где у президента есть хоть какие-то шансы набрать голоса на мартовских выборах.