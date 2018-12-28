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Киев сталкивает лбами Путина и Лукашенко

14:56
  • пятница
  • 28 декабря 2018

На Украине уверены, что если Россия перекроет финансовые и энергетические потоки в Белоруссию, то страна потеряет независимость

Над Белоруссией впервые за последние 28 лет нависла угроза потери самостоятельности. Если Москва перестанет финансово и энергетически поддерживать Минск, то страна исчезнет с карты как суверенное государство.

Если Россия введет войска в Белоруссию, то население выступит за присоединение, уверен украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон. А президента республики Александра Лукашенко "просто вывезут куда-то, или он убежит сам".

"Лукашенко - авторитарный лидер, привыкший поступать по-своему, но при этом очень зависимый от России", - рассказал журналист в эфире телеканала "112 Украина".

Последние месяцы Москва и Минск напряженно решают вопросы цены на газ и потери Белоруссии от налогового маневра. Лукашенко не единожды высказывал недовольство ценами на газ, опасался, что налоговый маневр повлечет за собой угрозу для независимости страны и отказался считать Россию братским народом.

Прошедшие 25 декабря переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Кремле результатов не принесли. Белоруссия настояла на проведение еще одной встречи перед Новым годом, чтобы "принять решения, не терпящие отлагательств". Встречу согласовали на субботу, 29 декабря.  

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