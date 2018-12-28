Москва и Лондон договорились о возвращении дипломатов

Страны договорились о восстановлении дипмиссий с января

Курс на сближение. Москва и Лондон договорились о постепенном восстановлении численности своих дипмиссий. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Он рассказал, что состав зарубежных представительств начнёт обновляться в январе. И это, как отметил дипломат, безусловно, позитивный шаг в отношениях наших стран, передает "ТВ Центр".

Они обострились после того, как Лондон обвинил Москву в якобы причастности к инциденту в Солсбери. Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были якобы отравлены нервно-паралитическим веществом. Тогда Лондон бездоказательно обвинил в этом Москву. И выслал 23 российских дипломата.