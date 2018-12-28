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Меркель и Макрон подло напали на Путина

15:26
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Лидеры Франции и Германии раздираются между желанием дружить с Россией и США

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз обратились к российским властям с требованием отпустить на свободу "нелегально захваченных" украинских моряков, которых российские пограничники задержали в Керченском проливе.

Также лидеры двух стран просят президента Владимира Путина обеспечить свободный проход через пролив. По их мнению, там "применяется военная сила", отмечает ТАСС.

Стоит отметить, что Меркель и Макрон регулярно созваниваются с Путиным и поддерживают с российским лидером уважительные и конструктивные отношения. Главы государств неоднократно заявляли, что Европе необходимо налаживать хорошие отношения с Россией. На это очень болезненно реагируют Украина и США – страны, которые заинтересованы в постоянном давлении на Москву. Иногда Вашингтону удается "подбить" Париж и Берлин на недружественные заявления в адрес Москвы.

Провокация украинских катеров в Керченском проливе произошла в конце ноября. В Москве связывают этот инцидент с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко.

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