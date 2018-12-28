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На свадьбе Меган Маркл гостям раздавали наркотики

15:28
  • пятница
  • 28 декабря 2018

В Сеть попала скандальная переписка жены британского принца

На первой свадьбе герцогини Сассекской Меган Маркл, которая прошла на Ямайке, употребляли наркотики. Это стало известно из переписки экс-актрисы, которая попала в Сеть.

Маркл и ее первый супруг Тревор Энгельсон якобы купили марихуану у сотрудников отеля, так как в 2011 году употребление наркотиков на острове было запрещено. Молодожены упаковали травку в праздничную обертку и раздали гостям.

Также в переписке одна из подруг Маркл предложила купить сумочку для марихуаны, на что та ответила, что уже купила одну, пишет The Sun.

Свадьба Меган Маркл и кинорежиссера Тревора Энгельсона состоялась 10 сентября 2011 года. Спустя два года пара развелась, сославшись на "непримиримые разногласия".

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