На свадьбе Меган Маркл гостям раздавали наркотики

В Сеть попала скандальная переписка жены британского принца

На первой свадьбе герцогини Сассекской Меган Маркл, которая прошла на Ямайке, употребляли наркотики. Это стало известно из переписки экс-актрисы, которая попала в Сеть.

Маркл и ее первый супруг Тревор Энгельсон якобы купили марихуану у сотрудников отеля, так как в 2011 году употребление наркотиков на острове было запрещено. Молодожены упаковали травку в праздничную обертку и раздали гостям.

Также в переписке одна из подруг Маркл предложила купить сумочку для марихуаны, на что та ответила, что уже купила одну, пишет The Sun.

Свадьба Меган Маркл и кинорежиссера Тревора Энгельсона состоялась 10 сентября 2011 года. Спустя два года пара развелась, сославшись на "непримиримые разногласия".