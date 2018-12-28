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Танцовщица тайно родила от звезды "Кадетства"

15:55
  • пятница
  • 28 декабря 2018

У 29-летнего актера нашлась внебрачная дочь

Экс-танцовщица балета "Тодес" Светлана Белогурова заявила, что актер Александр Головин, известный по ролям в "Елках" и "Кадетстве", является отцом ее восьмимесячной дочери. Однако он отказался признать ребенка и помогать ему материально.

Недавно Белогурова обратилась за помощью к правозащитнице Екатерине Гордон, которая рассказала подробности предстоящего дела. "Света в 2017 году работала на съемочной площадке фильма "Женщины против мужчин. Крымские каникулы", там и познакомилась с Головиным. Случился роман, после которого в апреле 2018 года на свет появился ребенок – дочку назвали Оливия. Александр прекрасно знал обо всем и остается в курсе ситуации. Но когда встал вопрос о финансовой и материальной помощи Светлане и дочке – хотя бы элементарных алиментах – пошел в отказ", – приводит слова Гордон Super.ru.

Она отметила, что решить вопрос миром не удалось, поскольку Головин не отвечает на звонки и сообщения. На данный момент готовится иск в суд об установлении отцовства.

"Доказать все это будет легко – у Светы масса подтверждений их отношений с Александром, совместные фото и переписки, она готова на все ДНК-тесты", – добавила Екатерина.

По ее словам, мать девочки на протяжении долгого времени не хотела предавать эту историю огласке. Чтобы содержать себя и ребенка, ей приходится совмещать работу стилистом с творческими проектами.

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