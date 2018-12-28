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"Два идиота": народный артист врезал Кокорину и Мамаеву

15:52
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Назван главный скандал уходящего года в мире спорта

Главным скандалом 2018 года в спорте стали драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также их арест. Так считает народный артист России Валерий Баринов.

Актер отвечал на вопросы журналистов Sport24 о главных событиях в мире спорта за прошедший год. Выбирая "скандал года" Валерий Баринов заявил: "Конечно, с двумя этими идиотами".

В октябре Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также детский тренер Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в центре Москвы. В результате пострадал водитель ведущей одного из федеральных телеканалов. После этого они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака, а также главу НАМИ Сергея Гайсина.

Футболистов задержали и поместили под стражу. В декабре суд продлил их арест до 8 февраля. Решение Мамаев назвал позором.

Также стало известно, что следствие ужесточило обвинение футболистам, переквалифицировав со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровья, совершенное из хулиганских побуждений".

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