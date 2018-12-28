Чиновница из Самары предложила бедным семьям разводить огород

“Государство должно всех содержать?” Самарский министр повторила ошибку Ольги Глацких

Глава минсоцполитики Самарской области Марина Антимонова предложила решить проблему нехватки средств на питание детей с помощью огородов. Она обратилась к пользователям Twitter с вопросом: "Считаете, что государство должно всех содержать?"

Заявление чиновницы вызвало бурную дискуссию. После этого она принесла свои извинения, отметив, что "допустила некорректное выражение, которое, к сожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано". Однако на этом конфликт не был исчерпан.

В ситуацию вмешался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Раз уж эта переписка вызвала такой резонанс и привлекла внимание общественности, я думаю, что выводы мы сделаем", - приводит его слова ТАСС.

Неосторожные высказывания госслужащих в последнее время вызывают большой общественный резонанс. 5 ноября свердловская чиновница Ольга Глацких на встрече с волонтерами в Кировграде заявила, что "государство ничего не должно подрастающему поколению". По ее мнению, о молодежи должны заботиться родители, а не государство, так как "оно не просило их рожать".