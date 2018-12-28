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Чиновница из Самары предложила бедным семьям разводить огород

15:57
  • пятница
  • 28 декабря 2018

“Государство должно всех содержать?” Самарский министр повторила ошибку Ольги Глацких

Глава минсоцполитики Самарской области Марина Антимонова предложила решить проблему нехватки средств на питание детей с помощью огородов. Она обратилась к пользователям Twitter с вопросом: "Считаете, что государство должно всех содержать?"

Заявление чиновницы вызвало бурную дискуссию. После этого она принесла свои извинения, отметив, что "допустила некорректное выражение, которое, к сожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано". Однако на этом конфликт не был исчерпан.

В ситуацию вмешался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Раз уж эта переписка вызвала такой резонанс и привлекла внимание общественности, я думаю, что выводы мы сделаем", - приводит его слова ТАСС.

Неосторожные высказывания госслужащих в последнее время вызывают большой общественный резонанс. 5 ноября свердловская чиновница Ольга Глацких на встрече с волонтерами в Кировграде заявила, что "государство ничего не должно подрастающему поколению". По ее мнению, о молодежи должны заботиться родители, а не государство, так как "оно не просило их рожать".

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