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Близняшки-семиклашки похитили у москвича коллекцию монет

15:59
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Девочки и раньше вызывали у пострадавшего подозрения

Полиция выясняет обстоятельства квартирного грабежа несовершеннолетними в Косино-Ухтомском районе Москвы.

Мужчина обратился в полицию 27 декабря. Он рассказал, что к его дочерям, ученицам начальной школы, пришли подружки - близнецы-семиклашки. В результате близняшки заставили малолетних девочек открыть сейф и вынесли оттуда большую коллекцию монет, обручальное кольцо и 12 тысяч рублей. После чего девочки скрылись.

Потерпевший добавил, что ранее запрещал близняшкам приходить к его дочерям, поскольку ту обижали детей в школе, крали деньги, а одна из сестер отобрала у его дочери роликовые коньки, пишет агентство "Москва".

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