Возле взорвавшейся звезды возник гигантский объект

​Оно располагается на расстоянии 16,3 тысячи световых лет от Земли

Рядом с остатками сверхновой G24.7+0.6 обнаружен новый источник гамма-лучей высоких энергий. Ее открыла международная команда астрономов, используя телескопы MAGIC и космический аппарат NASA Fermi.

Источник излучения обозначили как MAGIC J1835–069. Объект смещен от центра взорвавшейся 9,5 тысяч лет назад звезды на 0,34 градуса. Излучение, имеющее энергию в диапазоне от 150 гигаэлектронвольт (150 миллиардов электронных вольт) до 5 тераэлектронвольт (пять триллионов электронных вольт), исходит из области, имеющей размер 98 световых лет. Для сравнения, примерный диаметр Солнечной системы равен всего 0,00124 световых года.

Источник располагается на расстоянии 16,3 тысячи световых лет от Земли. Остатки сверхновой, связанные с ним, относятся к смешанному типу. У них есть пульсар в центре, из-за которого возникает сильный звездный ветер. Также они обладают быстро расширяющейся внешней оболочкой. Подобные объекты ускоряют частицы до очень высоких энергий порядка сотен тераэлектронвольт и выше, говорится на сайте Phys.org.

Ученые попытались дать объяснение увиденному. Они отметили, что природа источника может быть связана с ускорением космических лучей внутри остатков сверхновой через протон-протонные столкновения в межзвездной среде, богатой окисью углерода.