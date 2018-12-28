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Леденящий душу рассказ пассажира о посадке самолета с отказавшим двигателем

16:17
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Аварийная посадка самолета UTair вызвала панику

Пассажирка севшего в Ханты-Мансийске самолета Александра Шатоба обратилась к пилоту в социальной сети "ВКонтакте". Она рассказала, как пережила аварийную посадку с маленьким сыном на руках.

"Примерно через час полёта командир корабля сообщает об экстренной посадке в Хантах. Пытается сбросить топливо, но понятно, что времени не хватает, начинает резкое снижение. Самолёт не слушается руля, идёт под углом 90 градусов относительно борта к земле, то есть крылом в землю", – цитирует слова Александры URA.RU.

Она добавила, что пилот пытался несколько раз выровнять крен, но безуспешно. Самолет продолжал поворачиваться крылом к земле. Пассажирка не понимает, как пилоту удалось посадить самолет.

"Пойду поставлю свечку за здравие нашему пилоту – спасибо!!! 96 жизней спас, не из кожаного кресла гендира, а руками. Дай Бог тебе здоровья, дорогой! ", - сказала Александра Шатоба.

Боинг 737-500, вылетел из Ноябрьска в Москву 27 декабря, однако в 17:56 вынужден был совершить посадку в Ханты-Мансийске. Следственный комитет проверяет причины экстренной посадки самолета UTair.

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