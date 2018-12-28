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Эрдоган напрашивается на встречу с Путиным

16:13
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Президент Турции готов приехать куда угодно ради этого

Реджеп Эрдоган надеется провести встречу с Владимиром Путиным и обсудить с ним ситуацию в Сирии. При этом турецкий лидер готов приехать хоть в Москву, хоть в Сочи.

По его словам, встреча состоится после визита турецкой делегации в Россию. Речь, в частности пойдет о ситуации в сирийском Манбидже, пишет Газета.ru.

Ранее власти Сирии заявили о том, что вошли в город. Военные установили над ним контроль и подняли сирийский национальный флаг.

В начале недели Эрдоган уже анонсировал встречу с Путиным. Тогда он говорил, что беседа может состояться со дня на день. В Кремле однако заявления президента Турции опровергли. Как заявил Дмитрий Песков, у российского лидера в графике нет встреч с Эрдоганом.

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