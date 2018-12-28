"Мисс Москва-2018" почувствовала себя Николаем II

Победительница конкурса решила стать спартанцем

Алеся Семеренко, ставшая на днях победительницей конкурса красоты "Мисс Москва-2018", призналась, что сейчас находится под пристальным вниманием СМИ и пользователей интернета. По ее словам, вряд ли ее новогодние каникулы продлятся долго.

"Чувствую себя почти как Николай II, вступивший в 1914 году в войну. Жить становится интереснее и круче!" – отметила 24-летняя москвичка.

Алеся отмечает в своем Instagram, что ее директ заполнен предложениями о сотрудничестве. Журналисты глянцевых изданий мечтают взять интервью у нее, а редакторы телевизионных программ "наперебой предлагают сняться в их шоу".

Впрочем, девушке приходится сталкиваться и с не очень приятными вопросами. В частности, у нее спрашивают, купила ли она победу на конкурсе. "Грустно потому, что неужели я настолько некрасивая, что могу победить лишь за деньги?", - вопрошает она в одной из своих публикаций в фотоблоге.

При этом она признала, что в ее жизни наступило лучшее время, хотя теперь объем работы такой, что сразу после Нового года она "намерена быть спартанцем".

Конкурс "Мисс Москва" прошел 24 декабря в Vegas City Hall. За корону боролись 49 девушек. Титул завоевала Алеся Семеренко. Она родилась на Кубани, а затем переехала в Санкт-Петербург. После этого – в столицу.

Конкурс "Мисс Москва" проводится с 1994 года. Жюри отбирает победительницу, которая сочетает в себе красоту, ум и талант.