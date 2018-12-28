Украинский боксер Усик объяснил свою любовь к русскому языку

Александр Усик пообещал когда-нибудь перейти на украинский язык

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признался, что разговаривает по большей части на русском языке, потому что это язык его предков.

"Я рос в регионе, где практически все общаются на русском. Поэтому в быту я чаще использую русский язык. Я чувствую, что мой украинский не чистый, а разговаривать на суржике я не хочу", - приводит слова боксера "Вести Украины". При этом он пообещал, что будет больше упражняться в украинском языке.

Ранее Александр Усик заявил, что защитит монахов Киево-Печерской Лавры от радикалов.