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В Москве рэпера Птаху ударили битой и обстреляли (видео)

18:48
  • пятница
  • 28 декабря 2018

В ответ Нуриев пообещал жестоко отомстить обидчику

Известный рэпер Птаха (Давид Нуриев) подвергся нападению в центре Москвы в пятницу. Трое мужчин напали на него со спины с битами.

Как рассказала PR-менеджер артиста Марина Евстифеева, музыкант не получил серьезных травм. "Давид сказал, что справится сам", - приводит ее слова ТАСС.

Между тем, в Сети появилось видео нападения. На нем видно, как к артисту подбегают сзади двое. Раздается звук удара битой по телу. Птаха убегает. Двое нападавших, а также третий, который снимает происходящее, устремляются за ним. При этом, оператор выхватывает пистолет и начинает стрелять в сторону бегущего Нуриева.

В конце концов, музыкант забежал на территорию неизвестного учреждения. Тут же появляется охранник и пытается разнять одного из нападавших и Птаху, у которого в руке также оказывается оружие. Сообщается, что серьезно в ходе потасовки никто не пострадал.

После этих событий в Stories instagram Птахи появилось видеообращение к нападавшим. Оказалось, что он подвергся атаке другого рэпера Obe 1 Kanobe. Нуриев сообщил, что не будет подавать заявление в полицию, но пообещал сам отомстить обидчику, в частности, "сломав ему ноги". "Это война, чувак", - предупредил рэпер.

О причине конфликта двух артистов ничего неизвестно. Несколько лет назад Obe 1 Kanobe заявлял, что не уважает Птаху, в частности, за то, что тот использует запрещенные приемы во время драки.

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