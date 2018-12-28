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Путин завершил заседание Совбеза поздравлением с Новым годом

19:41
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Заключительное в этом году совещание Совета безопасности России провел президент

Владимир Путин провёл в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в стране, а также вопросы международной политики - в частности, ситуация в Сирии, передает "ТВ Центр".

Была дана позитивная оценка тому, что всё больше территорий арабской республики переходят под контроль правительственной армии. Участники совещания подчеркнули, что это будет способствовать дальнейшему урегулированию в стране.

Путин также поздравил постоянных членов Совбеза с наступающим Новым годом.

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Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
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