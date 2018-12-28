Губернаторская охота на спящего медведя вызвала небывалый скандал

Стали известны подробности скандальной охоты губернатора Иркутской области Сергея Левченко на медведя

На видео с ружьем в руках губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Короткий инструктаж, и глава региона в сопровождении других охотников идёт добывать медведя, передает "ТВ Центр".

Хозяин берлоги, судя по всему, в этот момент мирно спит и об опасности не подозревает. Право добыть трофей предоставляют губернатору.

Но вместо ярких фотографий для личного архива получилось видео, снятое Артёмом Павлечко, одним из сибирских блогеров. Впервые оно было опубликовано еще несколько месяцев назад. Автор скандальных кадров утверждает, что все произошло в январе 2017-го года. В этот период охота на бурового медведя запрещена, сезон заканчивается 30 ноября. Однако, по словам егеря, который организовывал охоту для губернатора, все было законно, да и вообще Левченко убил опасного зверя - медведя-шатуна.

"Эта охота была в 16-ом году. В ноябре месяце. Собаки его нашли, мы нашли след, где он последний раз ходил. Собаки взяли след и погнали его. Погнали его и загнали в такую яму. Это старая берлога бывшая. Мы его загнали", - рассказал руководитель охотничьего хозяйства в Нижнеудинском районе Иркутской области Николай Терещенко.

Эти архивные кадры к губернаторской охоте никакого отношения не имеют, разве что на них действительно медведь-шатун. По словам специалистов, такое животное очень опасно для человека. Оно не впало в спячку, голодно и агрессивно. Медведя-шатуна отстреливают в любой месяц зимы, однако делает это профессиональный охотник. Губернатор Левченко, судя по видео, всего лишь любитель. Ему то и дело помогают правильно обращаться с винтовкой.

Кроме того, на видео появляется ребенок, называющий Левченко дедом. В один из моментов мальчик с одобрения взрослых стреляет в голову кабана, запертого в клетке. Этот эпизод и сам поход на медведя меньше всего похож на добычу опасного зверя, а больше смахивает на простое убийство животных ради забавы. Профессионалы уверены - медведь действительно спал, и все доказательства этому есть.

Местные жители действительно поступок охотников комментируют с недоумением - ведь сибиряки так не поступают. Сторонники губернатора обвиняют во всем своих политических конкурентов, на деле же, по мнению самого Сергея Левченко, никаких оснований для претензий нет.

"Я знаю, что там все законно. Это было дважды проверено Следственным комитетом и было признано, что все законно", - сказал он.

Однако теперь проверкой инцидента займутся следователи рангом повыше, и дадут оценку не только действиям губернатора, но и работе своих коллег. Согласно уголовному кодексу, максимальное наказание за незаконную охоту, если она совершена группой лиц, достигает пяти лет лишения свободы.

Пётр Вершинин, Владимир Хуртин, Юлия Степина, "ТВ Центр".