Порошенко заговорил о капитуляции Украины

По его словам, украинцы очень хотят мира

Церковное рейдерство — так прихожане канонической Украинской православной церкви называют происходящее в Виннице. Первые недели существования новой религиозной структуры сделали этот город эпицентром церковного конфликта. В Виннице на сегодня два митрополита. Перешедший к раскольникам Симеон и занявший его место Варсонофий. Именно в районные администрации Винницкой области пришла разнарядка - по три прихода до конца года. Главная задача чиновников - любыми способами срочно начать переводить храмы УПЦ под юрисдикцию ПЦУ.

Так выглядит бланк согласия: "Решили: учитывая религиозные убеждения членов общих сборов, сменить конфессионную принадлежность религиозной организации и перейти под каноническое подчинение Винницкой епархии Православной церкви Украины, сменив при этом название".

Настоятелям приходов остается лишь вписать в бланк старое и новое названия своих храмов. Винницей, очевидно, дело не ограничится. Глава раскольников Епифаний надеется на добровольный переход Печерской и Почаевской лавр в состав новой церковной структуры. Главные украинские приходы, кстати, числятся на балансе Министерства культуры. Украинская православная церковь - лишь арендатор, договор с которым, как опасаются прихожане, в следующем году могут и не продлить. Инициатор церковного раскола Петр Порошенко, не дожидаясь томаса об автокефалии, уже запланировал совместный с Епифанием тур. Так церковь станет предвыборным агитатором. Поедут в те регионы, где у президента есть хоть какая-то поддержка электората. Например, в Одессу, где в пятницу Порошенко открыл пункт пропуска на границе с Молдовой. Говорил минут 15. Иногда нечленораздельно, возможно, мешал холод. Но главную мысль общественность услышала: президент беспокоится не столько за свой результат на выборах, сколько за их проведение в принципе. Ведь агрессор не дремлет.

"Российская Федерация реализует сценарий вмешательства в выборный процесс. Никто больше чем мы, украинцы, не хочет мира. Но мира по международным договоренностям, а не на условиях капитуляции. Россия использует информационные технологии для дискредитации Украины. Но мы уверены в поддержке Европейского Союза", - заявил он.

Избирательная кампания на Украине стартует 31 декабря, ровно за три месяца до дня голосования. И президент ее, скорее всего, проиграет, сходятся во мнении политологи. Согласно последним исследованиям украинской социологической группы "Рейтинг", этот самый рейтинг у Порошенко - чуть более 5%. А это худший показатель среди президентов Украины в новейшей истории страны. Действующий глава государства на сегодня - лишь седьмой по популярности. В лидерах - Юлия Тимошенко с 11%.

Стоит обратить внимание и на другие цифры. Более 17% опрошенных пока не определились со своим фаворитом и будут ждать полного списка кандидатов. Еще 15% не пойдут голосовать.

Порошенко - безоговорочный лидер другого рейтинга. Его фамилия чаще других звучала в ответ на вопрос "За кого вы не проголосуете ни в коем случае?" Президент набрал более 40% в этом протестном голосовании. Показатель, говорят эксперты, не окончательный. Последние околовоенные и религиозные инициативы не добавляют популярности, которая может окончательно сойти на нет вместе с мартовским снегом.

"ТВ Центр".