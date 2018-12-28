Мечты россиян станут реальностью

Кремль предлагает и дальше исполнять желания россиян. На федеральном уровне этим займутся министры. На региональном — губернаторы

В Кремле на этой неделе появились елки с желаниями детей, которые могут исполнить в наступающем году чиновники. В Малахитовом фойе и Александровском зале установили две лесных красавицы - одну для федеральных чиновников и министров, вторую - для губернаторов.

Шары и украшения уже разбирают - вице-премьер Татьяна Голикова постарается исполнить желание девушки из Архангельской области. Мэр Москвы Сергей Собянин взял три открытки. Столько же желаний исполнит и президент Татарстана Рустам Минниханов, а главе Крыма Сергею Аксенову предстоит воплотить четыре мечты.

Одним из организаторов акции стал благотворительный проект "Мечтай со мной", который помогает исполнять желания больных детей и стариков. В конце года в проекте принял участие и президент Путин, исполнив мечты пятерых ребят.

Исполнялись на этой неделе и мечты многих других маленьких россиян. Например, о поездке в Москву, в Кремль. На главную елку страны.

О новогодних подарках высшего уровня – в репортаже Александра Огородникова.