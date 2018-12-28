ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мечты россиян станут реальностью

22:28
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Кремль предлагает и дальше исполнять желания россиян. На федеральном уровне этим займутся министры. На региональном — губернаторы

В Кремле на этой неделе появились елки с желаниями детей, которые могут исполнить в наступающем году  чиновники. В Малахитовом фойе и Александровском зале установили две лесных красавицы - одну для федеральных чиновников и министров, вторую - для губернаторов.

Шары и украшения уже разбирают - вице-премьер Татьяна Голикова постарается исполнить желание девушки из Архангельской области. Мэр Москвы Сергей Собянин взял три открытки. Столько же желаний исполнит и президент Татарстана Рустам Минниханов, а главе Крыма Сергею Аксенову предстоит воплотить четыре мечты.

Одним из организаторов акции стал благотворительный проект "Мечтай со мной", который помогает исполнять желания больных детей и стариков. В конце года в проекте принял участие и президент  Путин, исполнив мечты пятерых ребят.

Исполнялись на этой неделе и мечты многих других маленьких россиян. Например, о поездке в Москву, в Кремль. На главную елку страны.

О новогодних подарках  высшего уровня – в репортаже Александра Огородникова.

Главное сегодня
Владимир Путин и участник проекта "Мечтай со мной" Коля Кузнецов
Владимир Путин и участник проекта "Мечтай со мной" Коля Кузнецов
Владимир Путин во время интервью семнадцатилетней Регине Парпиевой
Владимир Путин во время интервью семнадцатилетней Регине Парпиевой
Владимир Путин во время встречи с Артёмом Пальяновым, который мечтает увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта
Владимир Путин во время встречи с Артёмом Пальяновым, который мечтает увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта
Владимир Путин во время разговора по телефону с одной из участниц проекта "Мечтай со мной" Вероникой Макаровой
Владимир Путин во время разговора по телефону с одной из участниц проекта "Мечтай со мной" Вероникой Макаровой
Владимир Путин проводит заседание Государственного совета, посвящённое развитию добровольчества
Владимир Путин проводит заседание Государственного совета, посвящённое развитию добровольчества
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.