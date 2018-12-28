Fake News: западные СМИ научились изящно врать про Россию

Русская угроза, пусть и насквозь придуманная, необходима Западу сейчас как воздух

Тереза Мэй, выступая с рождественским обращением к военнослужащим, поблагодарила их за защиту от российского вторжения и за усиление союзников Лондона в Восточной Европе. Речь в первую очередь, конечно, об Украине, туда незадолго до речи премьер-министра заходил корабль военно-морского флота Британии, он был в Одессе, а в Киеве отметился британский министр обороны. Действия военных за пределами страны Мэй объяснила национальными интересами, фактически одобрив возможное военное противостояние с Москвой.

Фейк-ньюс – это такая информационная болезнь, которую западная пресса подхватила и никак не может излечиться. Причём, если Трамп с завравшимися журналистами находится в постоянной схватке за выяснение – кто же на самом деле прав, то Тереза Мэй напротив – фейк-ньюс пытается приручить и даже даёт открытые уроки виртуозной британской лжи.

Кажется, ей нравится, что наглая ложь ничего не стоит, но при этом является самым эффективным и даже эффектным орудием в борьбе с Россией. Например, в сентябре, не стесняясь казаться смешной – прямо в британском парламенте – она в очередной раз и бездоказательно обвинила Россию в причастности к отравлению в Солсбери экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Тогда получилось очень смешно – фактически Мэй призналась, что британской разведке потребовалось аж полгода, чтобы доказать, что её мартовская ложь – на самом деле правда.

Но в чём Мэй оказалась права – до сих пор никаких доказательств причастности Росси к отравлению Скрипалей так и не предъявлено. Впрочем, это уже и не важно – важно то, что Америка благодаря стараниям Мэй вводит бесконечные антироссийские санкции.

Сама же Великобритания серьёзно наказывать Россию не может до тех пор, пока не завершится Brexit, поэтому гадит по мелкому – выслала российских дипломатов. И убедила последовать своему примеру большинство стран ЕС. И сбавлять обороты Мэй нельзя – с Brexit у неё не ладится, британцы злятся и требуют отставки, поэтому Россию ещё долго будут использовать для отвлечения внимания от внутренних проблем.

И всё бы было хорошо, если бы Мэй не мешали бюро российского агентства Sputnik и телеканала RT, которым, в отличие от британских СМИ, никто не диктует, какую правду рассказывать. Впрочем, к регулярным попыткам оклеветать и выдавить неудобные СМИ из королевства все привыкли, но никто не ожидал, что обострение антироссийской истерии примет совершенно чудовищную форму. И уж тем более сложно поверить в то, что в грязных играх теперь замешена и основа британской журналистики. Газета Times опубликовала фотографии, имена и должности сотрудников агентства Sputnik в Эдинбурге. Восемь человек, как обычно, без суда и следствия обвинены в ведении информационной войны против Великобритании и названы марионетками Кремля.

Но это не только стыдно, но и ещё незаконно – статья Times противоречит существующим международным документам по защите журналистов, в том числе решениям ОБСЕ и ЕС. И ведь никого на западе этот факт не смущает. Осталось только понять – это Лондон учится у Киева травить неугодных журналистов, или это украинский сайт "Миротворец", который уже не первый год выкладывает в интернет личные данные репортеров, был запущен по указке западных учителей? Технологию обкатали – а теперь и у себя начали применять.

"Это уже вмешательство в личную жизнь журналиста, это создание угрозы их жизни. Это уже зашкаливают по своему цинизму. Это убедительное свидетельство того, что со свободой слова, с европейскими ценностями на Западе стало очень плохо", - заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Плохо настолько, что за враньё западным журналистам уже даже дают профессиональные награды. Знаменитый репортёр старейшего немецкого издания "Шпигель" Клаас Релотиус под давлением коллеги признался, что четверть своих репортажей за всё время работы не только для "Шпигеля", но и для других СМИ, он выдумал. Причём, это были не фантастические рассказики, а актуальные репортажи, например, из Сирии. За два из них - о страдающих детях - его даже наградили на европейских конкурсах.

Иллюзия – это вообще то, на чём стоит сегодня западная пресса. Но высокопоставленных чиновников это совершенно не беспокоит, правда, до тех пор, пока эта иллюзия не касается их стран. Кстати, после разоблачения немецкого журналиста американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил, что фейковые тексты Релотиуса вызывают серьёзную обеспокоенность Вашингтона, так как в некоторых фейковых сообщениях шла речь об американской политике и населении.

Но почему-то господин посол молчал, когда фейковые новости распространяли американские журналисты. Например, все прекрасно помнят сюжет из Сирии о пятилетнем Омране, которого вытаскивали из-под завалов здания, разбомбленного якобы российскими самолетами. И ведь никого тогда не смутило, что мальчик был в парике и гриме, а здание было разрушено за много месяцев до съемок. Тогда же западные СМИ пытались убедить всех и в том, что по вине России страдает и мужчина с бородой, который за кадром улыбался, а в кадре активно корчился от боли. Ну а инсценировки с химатаками уже и вовсе стали печальной классикой западной журналистики.

Вера Щирова, Артём Данцевич, "В центре событий", "ТВ Центр".