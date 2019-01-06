Тест: какой медали вы заслуживаете за знания о спортивных событиях 2018 года

Год 2018-й для России оказался особенным. Наша страна впервые приняла чемпионат мира по футболу – самое главное событие в спорте. Кроме того, Россия запомнилась на мировой спортивной арене успехами в хоккее, фигурном катании, смешанных единоборствах. Не обошлось, увы, и без скандалов. А помните ли вы все перипетии важных для нашей страны состязаний и событий, происходивших с российскими спортсменами?