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Тест: какой медали вы заслуживаете за знания о спортивных событиях 2018 года

12:06
  • воскресенье
  • 06 января 2019

Год 2018-й для России оказался особенным. Наша страна впервые приняла чемпионат мира по футболу – самое главное событие в спорте. Кроме того, Россия запомнилась на мировой спортивной арене успехами в хоккее, фигурном катании, смешанных единоборствах. Не обошлось, увы, и без скандалов. А помните ли вы все перипетии важных для нашей страны состязаний и событий, происходивших с российскими спортсменами?

 
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