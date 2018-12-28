Британия отказалась возвращать в Лондон российских дипломатов

Лондон опроверг достижение с Москвой договоренности по восстановлению состава дипломатических миссий

Никакого достижения договоренности с Россией по восстановлению состава дипмиссий нет. Об этом сообщили в пятницу в МИД Великобритании.

"В нашей позиции относительно российского дипломатического присутствия в Великобритании не произошло никаких изменений, включая меры, принятые после Солсбери. Укомплектование персоналом наших соответствующих миссий происходит в рамках этих ограничений", - говорится в заявлении ведомства, которое цитирует РИА Новости.

Ранее российский посол в Соединенном Королевстве Александр Яковенко в интервью СМИ рассказал, что в начале следующего года стартует восстановление состава дипломатических миссий нашей страны в Лондоне и Великобритании в Москве. По его словам, по крайней мере, "половина посольства будет восстановлена".

Этой весной стран Европы приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Москва ответила зеркально.