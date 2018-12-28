Украина перестала бояться российских мужчин

Пограничники сняли запрет на въезд

Украина сняла запрет на въезд в страну мужчинам из России. Речь идет о лицах мужского пола старше 16 лет и младше 60-ти.

По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, запрет снят с прекращением режима военного положения в отдельных областях Украины.

"Военное положение не продлили – значит, угроза вторжения российских войск снизилась", - утверждает он. При этом он подчеркнул, что украинские пограничники все еще будут проверять россиян в усиленном режиме. В частности, будет уточняться цель визита на Украину, сообщает УНИАН.

Также Слободян отметил, что гражданам России при въезде на Украину может потребоваться не только загранпаспорт, но и другие документы, подтверждающие цель визита в страну.

26 декабря президент Украины Петр Порошенко решил не продлевать срок военного положения. За прошедшие 30 дней Украина передислоцировала войска, осуществила поставки нового вооружения, а также усилила ПВО в восточных областях страны. Украинский лидер гарантировал, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года, как и было запланировано.

Украинские власти запретили российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет въезжать в страну 30 ноября. Погранслужба страны ввела процедуру индивидуального собеседования для всех иностранных граждан, включая россиян, пересекающих границу.