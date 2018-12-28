"Двуличию нет предела": Кержаков сообщил полиции о планах жены убить его

Супруга узнала о футболисте страшную правду

Бывший нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Александр Кержаков написал заявление в полицию. По его утверждению, супруга Милана Тюльпанова, которая на днях увезла их сына, готовит покушение на него.

"По поводу вопросов ко мне о встречах сына с отцом: двуличию Александра нет предела – 27-го декабря он писал мне о восстановлении человеческих отношений между нами во имя ребёнка, а 26-го, как оказалось, написал заявление о планировании заказного убийства его с моей стороны!", - рассказала сама Милана.

В своем Instagram она обратилась к Александру, попросив его не волноваться и отметив, что никто не покушается на его "драгоценную жизнь". Кроме того, она потребовала от него оставить ее и ребенка в покое.

Между тем, сам Кержаков подчеркнул, что действительно пошел в полицию. По его словам, основания опасаться за жизнь и здоровье у него действительно есть, передает "Фонтанка".

Ранее Тюльпанова забрала у Кержакова их полуторагодовалого сына. Это произошло под присмотром судебных приставов. Девушка вынесла ребенка на мороз в майке и шортах. При этом на диване лежал подготовленный зимний комбинезон.

Перед этим Петроградский районный суд Санкт-Петербурга начал рассмотрение по существу искового заявления Миланы Кержаковой (Тюльпановой) к Александру. Стороны расторгают брак. Супруга подала иски о взыскании алиментов и определении места жительства ребенка.