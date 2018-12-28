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В Кремле рассказали, где Путин встретит Новый год

21:50
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Песков раскрыл планы президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поедет встречать новый 2019 год в кругу родных и близких. Об этом представитель Кремля рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

А еще Песков отметил, что до самых последних минут текущего года у главы государства запланированы рабочие встречи. Пресс-секретарь Путина признал, что это неизбежно.

Он добавил, что среди событий, которые в канун Нового года посетит Путин, есть и новогодние спортивные мероприятия. Одним из самых важных событий в эти дни станет визит президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он запланирован на 29 декабря, сообщает ТАСС.

Президент традиционно встречает Новый год вместе с родными и близкими. Песков отмечал, что для главы государства это "такой семейный праздник".

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