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Украинские пограничники запутались в отношении к российским мужчинам

21:58
  • пятница
  • 28 декабря 2018

Госпогранслужба Украины не может определиться, пускать мужчин из России или нет

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что правила въезда в страну действуют, как и во время военного положения. Таким образом ограничение въезда на Украину мужчинам из России сохраняется.

"Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев на территорию Украины. Естественно, что в эпицентре нашего внимания - граждане РФ - мужчины, которые могут участвовать в дестабилизационных антиукраинских мероприятиях", - написал Слободян в Facebook.

При этом всего пару часов назад Слободян заявлял, что Украина сняла запрет на въезд в страну российским мужчинам. Его заявление цитировали все ведущие украинские СМИ.

26 декабря президент Украины Петр Порошенко решил не продлевать срок военного положения. За прошедшие 30 дней Украина передислоцировала войска, осуществила поставки нового вооружения, а также усилила ПВО в восточных областях страны.

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