Путин и Меркель поздравили друг друга с наступающим Новым годом

​Также лидеры вновь обсудили инцидент в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Лидеры, в частности, обсудили вопрос, касающийся планов США вывести свои войска из Сирии.

"Обстоятельно рассмотрена тематика сирийского конфликта с акцентом на реализацию решений четырехстороннего (Россия – Турция – Германия – Франция) саммита, прошедшего 27 октября этого года в Стамбуле", - сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что работа по формированию списка членов Конституционного комитета, проведенная странами – гарантами Астанинского процесса, создает условия для достижения долгосрочного и надежного урегулирования в Сирии.

Также лидеры обменялись мнениями по ситуации, сложившейся из-за украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября. "Владимир Путин и Ангела Меркель поздравили друг друга с наступающим Новым годом", - говорится на сайте Кремля.

На этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода из Сирии войск. При этом, он рассказал о победе над террористами запрещенного в России "Исламского государства".

Ранее Меркель и Путин неоднократно общались на тему инцидента в Керченском проливе. Он произошел 25 ноября. При этом уже в ночь на 27 ноября Путин в первый раз обсудил по телефону ситуацию с Меркель.