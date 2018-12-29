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Опубликовано видео с места схода смертоносной лавины

10:28
  • суббота
  • 29 декабря 2018

Погибли два человека

Восемь человек извлечены живыми из-под снежного завала в поселке Многовершинный на севере Хабаровского края, где сошли лавины. Еще один человек обнаружен мертвым. Всего под снегом, по уточненным данным, оказались 10 человек.

Сейчас в поселке Многовершинный Хабаровского края сильный снег. Порывы ветра превышают 20 метров в секунду. По этой причине утром, по местному времени, на местном золотодобывающем предприятии, лавиной накрыло штольни открытого типа, передает "ТВ Центр"

"Поступила информация, что нет связи с компрессорной установкой, где находится компрессорщик данного предприятия. Понимая, что случилось, главным инженером было принято решение взять команду спасателей. По дороге сошла вторая лавина и засыпала всю эту спасательную команду", - заявил руководитель комиссии по ЧС, заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Таким образом, под снегом оказалось в общей сложности 10 человек. На помощь им выдвинулась вторая спасательная группа, но сошла уже третья лавина, которая завалила дорогу в двух километрах в местах инцидента. В итоге пробиваться к людям пришлось буквально вручную, лопатами раскапывая снег, и привлекая технику местных спасателей. Помощь в Многовершинный прийти не смогла. 

"На месте сосредоточена группировка в составе 55 человек и четырех единиц спецтехники. Все от предприятия и местной спасательной части. Кроме того, продолжает находиться в готовности авиация МЧС России и наземная группировка. Однако по сложившимся метеоусловиям их применение в настоящий момент невозможно", - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению Виталий Дарчия.

В первые часы спасательной операции удалось найти девятерых человек. Один погибший, еще один скончался в помещении медпункта предприятия. Шестеро получили незначительные ранения. Состояние еще одного оценивается как тяжелое. Из-под снега достали ту самую спасательную группу, а вот обнаружить сотрудника компрессорной станции пока не удалось.  В руководстве предприятия отметили, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана всяческая помощь, в том числе материальная.

Ранее лавина сошла с гор в Дагестане. Она докатилась до стоящего на обочине грузовика. Автомобиль оказался под толщей снега. Никто не пострадал. Сейчас движение по трассе в Тляратинском районе республики полностью восстановлено.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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Опубликовано видео с места схода смертоносной лавины
Опубликовано видео с места схода смертоносной лавины
Последствия схода лавины
Последствия схода лавины
Работы на месте схода лавины
Работы на месте схода лавины
Заснеженные сопки
Заснеженные сопки
Работы на месте схода лавины
Работы на месте схода лавины
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