Опубликовано видео с места схода смертоносной лавины

Погибли два человека

Восемь человек извлечены живыми из-под снежного завала в поселке Многовершинный на севере Хабаровского края, где сошли лавины. Еще один человек обнаружен мертвым. Всего под снегом, по уточненным данным, оказались 10 человек.

Сейчас в поселке Многовершинный Хабаровского края сильный снег. Порывы ветра превышают 20 метров в секунду. По этой причине утром, по местному времени, на местном золотодобывающем предприятии, лавиной накрыло штольни открытого типа, передает "ТВ Центр".

"Поступила информация, что нет связи с компрессорной установкой, где находится компрессорщик данного предприятия. Понимая, что случилось, главным инженером было принято решение взять команду спасателей. По дороге сошла вторая лавина и засыпала всю эту спасательную команду", - заявил руководитель комиссии по ЧС, заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Таким образом, под снегом оказалось в общей сложности 10 человек. На помощь им выдвинулась вторая спасательная группа, но сошла уже третья лавина, которая завалила дорогу в двух километрах в местах инцидента. В итоге пробиваться к людям пришлось буквально вручную, лопатами раскапывая снег, и привлекая технику местных спасателей. Помощь в Многовершинный прийти не смогла.

"На месте сосредоточена группировка в составе 55 человек и четырех единиц спецтехники. Все от предприятия и местной спасательной части. Кроме того, продолжает находиться в готовности авиация МЧС России и наземная группировка. Однако по сложившимся метеоусловиям их применение в настоящий момент невозможно", - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению Виталий Дарчия.

В первые часы спасательной операции удалось найти девятерых человек. Один погибший, еще один скончался в помещении медпункта предприятия. Шестеро получили незначительные ранения. Состояние еще одного оценивается как тяжелое. Из-под снега достали ту самую спасательную группу, а вот обнаружить сотрудника компрессорной станции пока не удалось. В руководстве предприятия отметили, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана всяческая помощь, в том числе материальная.

Ранее лавина сошла с гор в Дагестане. Она докатилась до стоящего на обочине грузовика. Автомобиль оказался под толщей снега. Никто не пострадал. Сейчас движение по трассе в Тляратинском районе республики полностью восстановлено.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".