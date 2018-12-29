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Ему стыдно: Трамп за руку вывел из самолета Меланью без штанов

11:09
  • суббота
  • 29 декабря 2018

Первая леди США вновь удивила мир своим образом

В Сети идет бурное обсуждение одежды супруги президента США Дональда Трампа Меланьи. Пользователи решили, что она ходит без штанов.

А все из-за видео, на котором показано, как глава Белого дома и первая леди выходят из самолета после прилета из Ирака на авиабазу Эндрюс. Меланья Трамп была одета в зеленое пальто и светло-коричневые штаны. В итоге оптическая иллюзия заставила зрителей поверит в то, что женщина попросту забыла надеть брюки.

"Выглядит так, как будто она без штанов…", - пишут пользователи.

"Похоже, Мелания проиграла пару раундов в карты на раздевание, пока летела", —пошутил еще один комментатор.

Кто-то из зрителей также решил, что Меланья нарядилась в одежду эльфов.

В Ирак чета Трампов летала, чтобы поздравить с Рождеством американских военных. Также он заявил, что не будет сокращать воинский контингент в Ираке, а также не исключил возможности использовать эту страну как площадку для действий в Сирии.

Ранее супруга американского президента уже удивляла интернет-пользователей своим образом. Это произошло, когда Меланья появилась на публике с новым цветом волос. По цвету они теперь напоминают прическу ее мужа или падчерицы Иванки Трамп. Многие комментаторы не узнали первую леди США.

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