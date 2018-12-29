Российские военные отдали сирийским детям новогодние подарки

​В Хмеймим из России прилетело полторы тонны грузов

В преддверии новогодних праздников российские военные привезли подарки сирийским школьникам в провинции Алеппо, Латакия, Хама и Дамаск. Их собрали в разных российских регионах участники общественных и благотворительных организаций при поддержке местных властей, передает "ТВ Центр".

С подмосковного аэропорта Чкаловский подарки отправили на пункт базирования Хмеймим, а оттуда развезли по школам и интернатам. Детям передали сотни коробок со сладостями, книгами и канцтоварами. Всего - полторы тонны грузов.