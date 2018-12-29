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Жители Камчатки обрадовались пришедшему шторму

11:41
  • суббота
  • 29 декабря 2018

​В регионе сдувает людей и засыпает снегом машины

Поваленные деревья, светофоры и повреждённые фасады зданий. Камчатка во власти сразу двух циклонов - на полуостров обрушились снег, метель и штормовой ветер. Мощными порывами сносит рекламные конструкции и рвёт провода. В Петропавловске-Камчатском на берегу одной из бухт сильными волнами чуть не смыло припаркованные у пирса машины.

Последние дни декабря - время приятных предпраздничных хлопот. Но жителям Камчатки уже начало казаться, что они ни подарков не успеют купить, ни продуктов к новогоднему столу. Людям настоятельно рекомендуют не выходить из дома. Полуостров в конце недели накрыли сразу два мощных циклона. Ветер ураганной силы, сопровождаемый метелью, сносил даже тяжёлые конструкции, а порой и прохожих, сообщает "ТВ Центр".

Ещё несколько часов назад жителям Петропавловска-Камчатского было не до шуток. С опор срывало светофоры. Досталось и новогодним ёлкам, которые украшают город. А с домов сдувало крыши и даже обшивку. Фрагменты фасада одной из новостроек разбросало по всей округе. Пострадали десятки автомобилей.

Непогода внесла коррективы и в работу аэропорта "Елизово". Были задержаны и отменены несколько рейсов. Жителей полуострова испытывал не только шквалистый ветер, но и сильный снегопад. Автомобили, застрявшие на дорогах края, тут же покрывались сугробами.

"Спасатели осуществляют патрулирование автодорог. В течение ночи четыре оперативные группы на машинах высокой проходимости оказывали помощь водителям транспортных средств, которые застряли в сугробах", - заявил врио начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Игорь Махно.

Из-за циклона над Камчаткой образовалась область низкого давления, и сильно поднялся уровень воды у побережья. На пирсе одного из рыболовецких хозяйств едва не унесло в океан несколько припаркованных автомобилей. Реакции местных жителей на причуды погоды остаётся лишь удивляться... 

"А что делать, если это Камчатка, так и должно быть! Здорово, мне нравится, не знаю, очень нравится", - сказала жительница региона.

Тихоокеанский и Охотоморский циклоны, атакующие который день Камчатку, должны отступить в субботу. В воскресенье ветер утихнет, а в праздничную ночь и первые дни Нового года жителей будет радовать тихая, ясная, хотя и морозная погода.

Евгения Карих, "ТВ Центр".

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