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Новые истребители авиационного соединения ЮВО начали контрольные полеты

12:11
  • суббота
  • 29 декабря 2018

​Ранее они пролетели около 10 тысяч километров с авиазавода в Комсомольске-на-Амуре

Истребительная авиация Южного военного округа пополнилась звеном модернизированных самолетов Су-27. Экипажи дислоцированного в Краснодарском крае смешанного полка приступили к выполнению первых контрольных полетов, передает "ТВ Центр".

Ранее самолёты уже преодолели около 10 тысяч километров во время перебазирования с авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре. Машины поколения "4 плюс-плюс"  являются самой современной на сегодняшний день модификацией Су-27. Преимущества этого реактивного истребителя - более мощный двигатель, увеличенная манёвренность и дальность полета.

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