Новые истребители авиационного соединения ЮВО начали контрольные полеты

​Ранее они пролетели около 10 тысяч километров с авиазавода в Комсомольске-на-Амуре

Истребительная авиация Южного военного округа пополнилась звеном модернизированных самолетов Су-27. Экипажи дислоцированного в Краснодарском крае смешанного полка приступили к выполнению первых контрольных полетов, передает "ТВ Центр".

Ранее самолёты уже преодолели около 10 тысяч километров во время перебазирования с авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре. Машины поколения "4 плюс-плюс" являются самой современной на сегодняшний день модификацией Су-27. Преимущества этого реактивного истребителя - более мощный двигатель, увеличенная манёвренность и дальность полета.