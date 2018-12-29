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В США нашли еще один повод бояться Россию

12:26
  • суббота
  • 29 декабря 2018

​Ту-22М3М напугал американских экспертов

Позитивный результат российской стратегии модернизации ВВС признали даже за рубежом, сообщает "ТВ Центр". Американское военно-политическое издание The National Interest подчеркивает, что при разработке нового бомбардировщика Ту-22М3М сохранился дизайн советской модели.

При этом эксперты из США отметили, что самолет является современной "смертоносной" машиной. Накануне этот истребитель совершил свой первый полёт. Он продолжался 37 минут и проходил на высоте полутора тысяч метров.

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