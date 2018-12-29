Забыл о запретах и вспомнил детство: Кличко надел костюм Деда Мороза

​На юго-востоке Украины наступило новогоднее перемирие

В Донбассе с 29 декабря вступило в силу рождественское перемирие. Для его согласования с украинской стороной контактной группе пришлось приложить немало усилий. Ведь киевские власти сейчас гораздо больше волнует не налаживание мирной жизни на юго-востоке страны, а борьба за собственные рейтинги.

Первые часы очередного режима прекращения огня. Перемирие вступило в силу в субботу в полночь. Но, даже с наступлением тишины в Донбассе не исключают провокаций, сообщает "ТВ Центр".

"Сейчас с большой вероятностью можно говорить о том, что Украина отказалась от планов наступления. Но это не значит, что нам нужно полностью успокоиться. Украина - это Украина... Они (киевские власти, - прим. ред.) иногда совершают очень безрассудные поступки, поэтому, конечно же, армия находится в полной боевой готовности", - отметил глава ДНР Денис Пушилин.

Непрекращающийся конфликт на юго-востоке - главная проблема президента. 31 декабря украинцев ждет новогодний подарок - старт предвыборной кампании, которую Порошенко рискует с треском провалить. Даже провластные центры изучения общественного мнения рисуют президенту рейтинг всего в 11%. По другим данным, его популярность вдвое ниже. А это уже худший показатель среди действующих глав государства за всю историю Украины. Лидер во всех рейтингах - Юлия Тимошенко. Но лидер не безоговорочный - всего 13%. И это говорит о тотальном недоверии к действующей власти и бесперспективности ее смены, сходятся во мнении политологи.

"Если мы начнем мыслить глобально, то мы поймем, что наши сегодняшние внешне зависимые элиты надо просто гнать. Потому что их интересы - это интересы на истощение Украины, интересы на использование сырья, людей, на все", - сказал директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник.

Провалив шанс остаться у власти, использовав военное положение, Порошенко сейчас весь в делах духовных. Молится в храмах раскольничьей украинской церкви и собирается в предвыборное турне вместе с ее руководителем Епифанием. Кто составит конкуренцию действующему главе государства, пока неясно. О президентских амбициях заявляли многие. Вот, например, чем не президент!!

Мэр Киева Виталий Кличко снял видеоролик - новогоднее поздравление. Тем самым, нарушил сразу два неписаных закона. Даже дети знают, что на Украине Нового года нет. Есть праздник зимы. И Дед Мороз в Незалежную уже давно не заезжает - только Санта Клаус со святым Николаем. Кличко же нарядился в костюм именно героя русских сказок. Вспомнил счастливое детство, когда новогодние персонажи не подвергались идеологической цензуре, заключили телезрители.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".