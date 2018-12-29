Под Красноярском девочка провалилась в колодец с ледяной водой

​Ее спас пуховик

В Красноярском крае Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности после того, как школьница упала в колодец с ледяной водой. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Семилетняя девочка не заметила припорошенный снегом незакрытый канализационный люк на территории сельского Дома культуры. Спас пуховик, который, как воздушная подушка, помог продержаться на поверхности целых десять минут. По словам директора ДК, крышку от колодца часто воровали, поэтому его просто прикрывали фанерой.

Вытащил девочку старший брат. Сейчас она в больнице, её здоровью уже ничего не угрожает. Ну а сотрудники Следственного комитета приехали к спасённой школьнице, чтобы поздравить с наступающим Новым годом и вручить подарки.