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Центр Москвы станет пешеходным на новогодние праздники

12:51
  • суббота
  • 29 декабря 2018

​Метро и МЦК в ночь на 1 января будут работать круглосуточно

На новогодние праздники центр Москвы становится пешеходным. В столице развернулся красочный фестиваль "Путешествие в Рождество", сообщает "ТВ Центр".

Уже сейчас нельзя проехать по Тверской и всем прилегающим переулкам - от Манежной площади до Бульварного кольца. Перекрыты также Моховая, Театральный проезд и частично Большая Дмитровка.

С 30 декабря до утра 3 января закроют для машин Варварку, Ильинку, Большой и Малый Черкасские переулки. А в понедельник - улицу Петровка до Дмитровского переулка. В этом же районе перекроют участок Неглинной и улицу Петровские линии, Рахмановский и Крапивенский переулки.

Метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. Так что москвичи и гости столицы смогут до самого утра гулять на многочисленных площадках фестиваля.

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Схема перекрытия движения
Схема перекрытия движения
Схема перекрытия движения
Схема перекрытия движения
Схема перекрытия движения
Схема перекрытия движения
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