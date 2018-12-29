Центр Москвы станет пешеходным на новогодние праздники

​Метро и МЦК в ночь на 1 января будут работать круглосуточно

На новогодние праздники центр Москвы становится пешеходным. В столице развернулся красочный фестиваль "Путешествие в Рождество", сообщает "ТВ Центр".

Уже сейчас нельзя проехать по Тверской и всем прилегающим переулкам - от Манежной площади до Бульварного кольца. Перекрыты также Моховая, Театральный проезд и частично Большая Дмитровка.

С 30 декабря до утра 3 января закроют для машин Варварку, Ильинку, Большой и Малый Черкасские переулки. А в понедельник - улицу Петровка до Дмитровского переулка. В этом же районе перекроют участок Неглинной и улицу Петровские линии, Рахмановский и Крапивенский переулки.

Метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. Так что москвичи и гости столицы смогут до самого утра гулять на многочисленных площадках фестиваля.