Что покажут посетителям фестиваля "Путешествие в Рождество" на Новый год

​Праздничное настроение ощущается во всех районах Москвы

На Тверской завершается монтаж праздничных декораций. Космическая ёлка, пятиметровый диско-шар и герои из мультфильма "Ну, погоди!". Посетители фестиваля "Путешествие в Рождество" смогут увидеть около сотни арт-объектов. А ещё им приготовили концерты, спектакли и конкурсы.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" приходит в российскую столицу уже в шестой раз. Удивлять при этом удается даже самых требовательных! Недавно британская газета Daily Telegraph включила Москву в список городов с лучшими рождественскими ярмарками. Так что не обязательно ехать за Новым годом куда-то за границу! Праздник здесь за каждым поворотом, передает "ТВ Центр".

Забыть такое точно не получится. Какая еще столица мира сможет похвастаться такой обширной программой! На одной площадке и теплые уютные шале, и традиционные зимние забавы.

Ну а тем, кто уверенно держится на льду и не боится "скользкой дорожки" - прямая дорога в Новопушкинский сквер. На каток!

Не заскучают и те, кому пока далеко до олимпийских рекордов. И совсем не обязательно при этом ехать на центральные площадки. "Путешествие в Рождество" уже давно шагнуло за Садовое кольцо. Новогоднее настроение ощущается во всех районах.

И вся эта новогодняя атмосфера не растворится с боем курантов 1 января. Наслаждаться праздником и волшебством можно будет еще целых две недели! Времени хватит посетить все запланированные площадки!

Александра Сергомасова, Александр Медведев, Александр Шкарбанов, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".