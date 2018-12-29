ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что покажут посетителям фестиваля "Путешествие в Рождество" на Новый год

13:50
  • суббота
  • 29 декабря 2018

​Праздничное настроение ощущается во всех районах Москвы

На Тверской завершается монтаж праздничных декораций. Космическая ёлка, пятиметровый диско-шар и герои из мультфильма "Ну, погоди!". Посетители фестиваля "Путешествие в Рождество" смогут увидеть около сотни арт-объектов. А ещё им приготовили концерты, спектакли и конкурсы.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" приходит в российскую столицу уже в шестой раз. Удивлять при этом удается даже самых требовательных! Недавно британская газета Daily Telegraph включила Москву в список городов с лучшими рождественскими ярмарками. Так что не обязательно ехать за Новым годом куда-то за границу! Праздник здесь за каждым поворотом, передает "ТВ Центр".

Забыть такое точно не получится. Какая еще столица мира сможет похвастаться такой обширной программой! На одной площадке и теплые уютные шале, и традиционные зимние забавы.

Ну а тем, кто уверенно держится на льду и не боится "скользкой дорожки" - прямая дорога в Новопушкинский сквер. На каток!

Не заскучают и те, кому пока далеко до олимпийских рекордов. И совсем не обязательно при этом ехать на центральные площадки. "Путешествие в Рождество" уже давно шагнуло за Садовое кольцо. Новогоднее настроение ощущается во всех районах.

И вся эта новогодняя атмосфера не растворится с боем курантов 1 января. Наслаждаться праздником и волшебством можно будет еще целых две недели! Времени хватит посетить все запланированные площадки!

Александра Сергомасова, Александр Медведев, Александр Шкарбанов, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Новогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация в Москве
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.