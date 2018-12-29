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"ТВ Центр" покажет главный новогодний концерт

14:04
  • суббота
  • 29 декабря 2018

Имя главного участника мероприятия пока держится в секрете

Для тех, кто собирается отмечать Новый год дома, за праздничным столом, "ТВ Центр" в прямом эфире покажет все самые нарядные и волшебные площадки Москвы. Причём вести трансляцию с места событий будут известные артисты.

В новогоднюю ночь смотрите на нашем телеканале и главный праздничный концерт на Поклонной горе. Там сейчас монтируют площадку, внутри которой - более 200 тонн современного оборудования. Зрителей ждут незабываемое световое шоу и отличный звук. На сцене выступят самые популярные звезды российской эстрады.

Ну, а имя главного героя праздника пока держится в тайне. Оставайтесь с нами в эту сказочную новогоднюю ночь, и вы сможете первыми раскрыть секрет.

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