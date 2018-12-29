Охота губернатора на медведя привела к возбуждению уголовного дела

Фигурантам грозит лишение свободы

Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с незаконной охотой на медведя в Иркутской области. Установлено, что 5 января 2017 года "неустановленные лица" убили на охоте медведя и других диких животных.

"Также проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко", — отмечается в релизе ведомства.

На сайте Генпрокуратуры сообщается, что к 5 января прошлого года установленный Министерством природных ресурсов и экологии период охоты на этих животных истек. Это означало, что охота была незаконной. Материальный ущерб превысил 90 тысяч рублей. Фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы.

Между тем, охотник Николай Терещенко рассказал в эфире телеканала "Россия-1", что медведь, на которого охотился глава региона, был убит заранее. Он считает, что автор видео "продался за деньги", передает сайт "Ирсити.ру". "Когда приехали гости на охоту, медведь уже был добытый в берлоге. Губернатор выстрелили в отверстие, и всё, вытащили, поснимали и поехали", — отметил Терещенко.

Ранее в Сети опубликовали видео с охоты губернатора Левченко. На нем показано, как глава области пристреливает ружье, а затем убивает спящего в берлоге медведя выстрелом в голову. Автор скандальных кадров утверждает, что все произошло в январе 2017-го года, когда охота на бурового медведя запрещена. Однако, по словам егеря, который организовывал охоту для Левченко, все происходило в ноябре 2016-го, когда охотиться было можно. К тому же, по его словам, Левченко убил опасного зверя - медведя-шатуна.