Подло напавшим на Путина Меркель и Макрону устроили взбучку

МИД России ответил на заявления Парижа и Берлина по Крыму

Требования Германии и Франции по Азовскому морю неприемлемы, заявили в министерстве иностранных дел России. Так там прокомментировали совместное заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель и французского президента Эмманюэля Макрона, которые, в частности, потребовали от Москвы отпустить на свободу "нелегально захваченных" украинских моряков.

На Смоленской площади подчеркнули, что часть их заявления "вызывает сожаление". "Вместо того, чтобы пытаться "учить" Россию, призываем наших партнеров по "нормандскому формату" обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется "коллективный Запад", - заявили в ведомстве.

Москва напомнила, что Киев до сих пор не отпустил капитана рыболовного сейнера "Норд". Корабль в МИД назвали "пиратским образом захваченным". Судно было арестовано в марте 2018 года. Позднее его абсолютно неправомерно выставили на продажу, напомнили на Смоленской площади.

Также в порту Херсона с августа удерживается российский танкер "Механик Погодин" с экипажем, а с мая на Украине арестован журналист Кирилл Вышинский, который "преследуется исключительно за свою профессиональную журналистскую деятельность".

"Киевский режим все никак не может завершить расследование и назвать виновных в провокационных расстрелах людей на Майдане в феврале 2014 года, в поджоге и гибели десятков граждан в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, в убийствах в Мариуполе в мае 2014 года", - добавили в МИД.

Также на Смоленской площади напомнили о бесплодности попыток поставить под сомнение правовой статус Крыма и Севастополя как субъектов Российской Федерации. Жители этих регионов сделали осознанный выбор в результате свободного волеизъявления в соответствии с международным правом, напомнили в министерстве.

"Россия будет и впредь жестко отстаивать свой суверенитет, пресекать попытки любых провокаций", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, российская сторона будет продолжать обеспечивать свободу судоходства в Керченском проливе в соответствии с имеющимися российско-украинскими договоренностями, внутренним законодательством и применимыми международными нормами. При этом будут учитываться "реальные риски безопасности, угрозы и возможные провокации со стороны Украины и ее западных "друзей", сообщили в МИД России.

Указали в МИД и на то, что в заявлении Макрон и Меркель забыли про вмешательство светских властей в религиозную жизнь Украины, а также про "недавние игрища Петра Порошенко с введением и последующей отменой военного положения". "Вынуждены вновь призвать наших партнеров отказаться от откровенных "двойных стандартов" и обратить внимание на действительные проблемы и угрозы, которые создают их "киевские подопечные" европейской безопасности и стабильности", - заявили в МИД.

Накануне, 28 декабря, Меркель и Макрон в очередной раз обратились к российским властям с требованием отпустить на свободу "нелегально захваченных" украинских моряков, задержанных при провокации в Керченском проливе. Кроме того, они попросили президента России Владимира Путина обеспечить свободный проход через пролив, так как они решили, что там "применяется военная сила". До этого Меркель и Макрон регулярно созванивались с Путиным и поддерживали с российским лидером уважительные и конструктивные отношения.

Провокация украинских катеров в Керченском проливе произошла 25 ноября. В Москве связывают этот инцидент с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко.