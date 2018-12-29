Россия ударила по украинским товарам в ответ на санкции

Нельзя ввозить промышленные товары, сельхозпродукцию и сырье из соседней страны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт некоторых украинских товаров. Мера стала ответной на санкции со стороны Киева, написал глава кабмина в своем Twitter.

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 29 декабря 2018 г.

В пресс-службе правительства уточнили, что запрещен ввоз в страну промышленных товаров, сельхозпродукции, сырья и продовольствия с Украины. "Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку", - отметили в кабмине.

В частности, под запрет попали пшеница, конфеты, фрукты, овощи и пиво. При этом правительство может отменить эти меры, если Украина снимет свои санкции, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров, передает РИА Новости.

Украина периодически вводит санкции в отношении России. Киев считает, что Москва вмешивается во внутренние дела страны. Россия отрицает обвинения украинской стороны и называет неприемлемыми. Ограничительные меры Киева при этом Москва без ответа не оставляет.

26 декабря киевские власти в очередной раз расширили санкции против России. В "черном списке" – юридические и физические лица: российские компании, бизнесмены, политики и депутаты, сотрудники силовых структур.

Перед этим Россия сделала то же самое в отношении физических и юридических лиц Украины. Под ограничительные меры попали 245 физических и семь юридических лиц.