Лукашенко нелепо пошутил с Путиным

Лидеры вновь встретились

В Кремле началась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Она стала второй за неделю. На это обратил внимание белорусский лидер в ходе переговоров, передает ТВЦ.ru.

"Я пошутил, что мы надоели друг другу. Но, наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать, это наша работа", - подчеркнул белорусский лидер. Он призвал российского президента серьезно поговорить о дальнейшем сосуществовании двух стран "в этом тяжелом бренном мире".

Также Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона работала над согласованием рабочей группы, а также над вопросами, которые Минск и Москва должны рассмотреть для преодоления препятствий. Кроме того, он поздравил президента России и всех ее граждан с Новым годом. "Спасибо, и я со своей стороны и вас, и всю Белоруссию, всех граждан Белоруссии тоже поздравляю. Желаю счастья и удачи в Новом году", - ответил Путин.

Накануне, 28 декабря, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что одним из самых важных событий в канун Нового года станет визит президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предыдущие переговоры лидеров, прошедшие 25 декабря, результатов не принесли. В итоге Минск настоял на проведение еще одной встречи перед Новым годом, чтобы "принять решения, не терпящие отлагательств".