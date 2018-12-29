Кремль об объединении России и Белоруссии: Движутся навстречу

Песков рассказал, о чем говорят Путин и Лукашенко

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что речь об объединении России и Белоруссии в одно государство не идет. По его словам, на встрече президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждаются, в частности, вопросы, связанные с потерями белорусской стороны от налогового маневра России.

"Конечно, речь не идет о каком-то присоединении [Белоруссии к России]", - подчеркнул пресс-секретарь Путина. Он добавил, что можно говорить исключительно о движении навстречу друг другу.

По словам Пескова, тематика налогового маневра России и дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства "не завязаны" друг на друга. "Это путь длинный, здесь вряд ли стоит ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция. Кроме того, есть вопросы, которые менее масштабны, но не менее важны для каждой из сторон", - сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Песков добавил, что по итогам переговоров Путина и Лукашенко пресс-конференции не планируется. Но он пообещал проинформировать СМИ о результатах переговоров "в случае необходимости".

Ранее Владимир Путин принял в Кремле своего белорусского коллегу Александра Лукашенко. Об этой встрече лидеры договорились, когда виделись в прошлый раз во вторник. Они обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества. В том числе, в рамках Союзного государства. А также сверили часы по поводу того, как продвигается работа по решению проблемных вопросов. Например, в области ценообразования на энергоресурсы. Как было особо подчёркнуто, и Москва, и Минск настроены на урегулирование всех спорных моментов.