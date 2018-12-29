В Москве киллер в медицинской маске зарезал главу нефтяной компании

Тело топ-менеджера нашли в подъезде

В подъезде одного из домов на юго-западе Москвы найдено тело 61-летнего мужчины. На трупе были множественные коло-резанные раны. Трагедия произошла на улице Гарибальди.

Как выяснили правоохранители, погибший — Шалва Шаляхов, глава компании "Мастер-Нефть". На него напал киллер в медицинской маске и темном пуховике. Все обстоятельства устанавливают следователи. Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.

Компания "Мастер-Нефть" занимается ремонтом скважин, повышением нефтеотдачи пластов, бурением боковых стволов скважин. Фирма выступает основным подрядчиком при проведении работ по ремонту скважин на объектах ООО "ЛУКОЙЛ".