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В Москве киллер в медицинской маске зарезал главу нефтяной компании

14:22
  • суббота
  • 29 декабря 2018

Тело топ-менеджера нашли в подъезде

В подъезде одного из домов на юго-западе Москвы найдено тело 61-летнего мужчины. На трупе были множественные коло-резанные раны. Трагедия произошла на улице Гарибальди.

Как выяснили правоохранители, погибший — Шалва Шаляхов, глава компании "Мастер-Нефть". На него напал киллер в медицинской маске и темном пуховике. Все обстоятельства устанавливают следователи. Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.

Компания "Мастер-Нефть" занимается ремонтом скважин, повышением нефтеотдачи пластов, бурением боковых стволов скважин. Фирма выступает основным подрядчиком при проведении работ по ремонту скважин на объектах ООО "ЛУКОЙЛ".

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