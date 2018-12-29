Шойгу и Лавров обсудили с турецкими коллегами США и Сирию

​По итогам беседы будет принято решение о встрече Путина и Эрдогана

В Москве в субботу проходят российско-турецкие переговоры. Нашу страну на них представляют министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров, сообщает "ТВ Центр".

В составе турецкой делегации также присутствуют руководители внешнеполитического и военного ведомств. По итогам этой беседы будет принято решение о проведении встречи президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Среди обсуждаемых вопросов - гуманитарная ситуация в сирийском Идлибе, положение курдов в Сирии и вывод войск Соединёнными Штатами.

"Есть, о чём поговорить и по реализации тех соглашений, которые мы достигли с вами в Стамбуле. Ну и, конечно, всё, что касается восточной Заефратии. Обсудить, что можно и нужно делать в данной ситуации, в ситуации, когда было объявлено о выводе войск США", - заявил Сергей Шойгу.

"По сирийской тематике у нас очень хорошая поддержка друг друга. Благодаря этому есть продвижение в политическом процессе и в других областях", - отметил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.