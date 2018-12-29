Ресин провел совещание по реализации программы "200 храмов"

​Мероприятие прошло в храме в честь Иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет"

В Западном округе Москвы подводят итоги реализации программы "200 храмов". Советник мэра и Патриарха Владимир Ресин в субботу провёл выездное совещание в храме в честь Иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет", сообщает "ТВ Центр".

Здание было возведено три года назад. Однако оформить все необходимые документы смогли только после включения здания в этот большой строительный проект. Также в рамках программы в церкви смонтирован иконостас, завершено благоустройство территории и проложена подъездная дорога.