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Ресин провел совещание по реализации программы "200 храмов"

15:16
  • суббота
  • 29 декабря 2018

​Мероприятие прошло в храме в честь Иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет"

В Западном округе Москвы подводят итоги реализации программы "200 храмов". Советник мэра и Патриарха Владимир Ресин в субботу провёл выездное совещание в храме в честь Иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет", сообщает "ТВ Центр".

Здание было возведено три года назад. Однако оформить все необходимые документы смогли только после включения здания в этот большой строительный проект. Также в рамках программы в церкви смонтирован иконостас, завершено благоустройство территории и проложена подъездная дорога. 

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