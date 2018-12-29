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Опубликован список запрещенных к ввозу в Россию украинских товаров

15:50
  • суббота
  • 29 декабря 2018

В перечень попали пиво, подсолнечное масло и пшеница

Стало известно, какая именно украинская продукция попала под запрет на ввоз в Россию. Ее объем оценивается в 2018 году в примерно 510 миллионов долларов.

В 2018 году ввоз санкционных товаров с Украины в Россию составил 468,9 миллиона долларов. как отметила пресс-служба министерства экономического развития, общий импорт товаров из Украины в Россию в 2017 году составил 4,912 миллиарда долларов, сообщает "Интерфакс".

В опубликованном на сайте правительства постановлении говорится, что в Россию теперь нельзя ввозить с Украины пшеницу, солодовое пиво, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое масло и их фракции. Также в список попали экстракты и соки из мяса, рыбы и ракообразных, моллюсков или прочих других беспозвоночных. Нельзя ввозить готовую или консервированную рыбу. Запрещен импорт икры осетровых и ее заменителей. Также под запрет попали консервированные овощи, фрукты, орехи, джемы, фруктовое желе, мармелады, фруктовое или ореховое пюре, паст,; фруктовые и овощные соки.

Досталось и сладостям. В перечень попали кондитерские изделия из сахара, в том числе, белый шоколад, не содержащие какао. Также в России не окажутся украинские шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао. Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия тоже теперь под запретом.

Кроме пива, запрещены и поставки вин, в том числе, крепленых. Украина не сможет поставлять в Россию этиловый спирт, спиртовые настойки, ликеры.

Запрещен и ввоз газовых турбин мощностью более пяти тысяч киловатт, если они произведены или отправлены с территории Украины. Исключением стали только турбины гражданских самолетов.

Постановление о запрете на импорт некоторых украинских товаров ранее подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, эта мера стала ответной на санкции со стороны Киева. Кабмин может отменить эти меры, если Украина снимет свои санкции, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров.

Однако Киев потеря прибыли компаниями-производителями мало интересует. Сейчас там актуальны совсем другие вопросы. Стало известно, что Минобразования страны поручило убрать из учебников истории упоминание о сотрудничестве Романа Шухевича с фашистами во время Великой отечественной войны.

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