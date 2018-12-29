Мамаев обвинил избитого им водителя в побоях

Адвокат футболиста опровергает эту информацию

В уголовном деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева неожиданный поворот. Игрок "Краснодара" написал заявление в полицию о том, что его в подбородок ударил Виталий Соловчук - водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, заявление Мамаева выделено в отдельный материал. Оно направлено в отдел полиции по Пресненскому району, сообщает ТАСС. "Начата проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье 116 УК России ("Побои")", - сказал собеседник агентства.

Между тем, адвокат Мамаева Игорь Бушманов опроверг информацию о том, что футболист подал заявление в полицию. По его словам, он и не собирается этого делать, передает Sport24.

В октябре Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также детский тренер Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в центре Москвы. Пострадал водитель ведущей одного из федеральных телеканалов Виталий Соловчук. Затем они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака, а также главу НАМИ Сергея Гайсина.

После этого футболистов задержали и поместили под стражу. В декабре суд продлил их арест до 8 февраля. Также стало известно, что следствие ужесточило обвинение футболистам, переквалифицировав со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровья, совершенное из хулиганских побуждений".