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Путин отправил в отставку прокурора Москвы

16:41
  • суббота
  • 29 декабря 2018

Врио главы ведомства стал Олег Манаков

Президент России Владимир Путин освободил от должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2 класса Владимира Чурикова. Его место временно занял первый заместитель прокурора Олег Манаков.

Кандидатуру прокурора, согласно законодательству, по предложению генпрокурора России на утверждение Совета Федерации вносит президент страны.

Также в отставку отправлен прокурор Курганской области Игорь Ткачев. Он недавно был назначен заместителем генпрокурора России, сообщает "Интерфакс".

Уроженец Красноярского края Владимир Чуриков с 1983-го по 2010 годы работал в органах прокуратуры региона и Красноярска. В 2010 году он занял должность прокурора Волгоградской области, а в 2015-м был назначен прокурором Москвы. Чуриков награжден нагрудным знаком "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации", именным оружием и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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