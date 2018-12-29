Убийцу главы нефтяной компании задержали

Преступник 1985 года рождения был установлен в кратчайшие сроки

В Москве задержали подозреваемого в убийстве учредителя компании "Мастер-нефть" Шалвы Шаляхова. В ближайшее время ему предъявят обвинение и будет решаться вопрос о мере пресечения.

Как рассказала представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова, следователи и сотрудники столичной полиции смогли в кратчайший срок установить и задержать мужчину 1985 года рождения.

Также на сайте столичного главка СКР говорится, что его сотрудники изучат записи с камер видеонаблюдения и проверят все возможные версии произошедшего. Известно, при нападении на жертву киллер был в медицинской маске и темном пуховике.

Убийство 61-летнего Шалвы Шаляхова произошло в ночь на 28 декабря в подъезде одного из домов на улице Гарибальди. На теле были множественные колото-резанные раны. Погибший был главой компании "Мастер-Нефть" - основного подрядчика при проведении работ по ремонту скважин на объектах ООО "ЛУКОЙЛ".